Казахстанским сотовым операторам снизят налоги за пользование радиочастотами

Правительство Казахстана намерено снизить налоги для сотовых операторов, которые они платят за радиочастоты. Об этом в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

«Сегодня и республиканской бюджетной комиссией, и министерством экономики, министерством финансов поддержаны определенные снижения налоговых уплат за радиочастоты, которые сегодня уплачиваются сотовыми операторами. В ближайшее время данное законодательство придет в парламент на рассмотрение», - сообщил Жумагалиев.

Он выразил надежду, что депутаты парламента поддержат новый законопроект, так как расходы операторов на радиочастоты «достаточно велики».

«В целом в мире предусматриваются определенные субсидии, в некоторых случаях налоговые послабления. Мы выбрали в данном случае налоговые послабления», - пояснил министр.