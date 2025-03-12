Минпросвещения решило отказаться от планшетов в школах

В министерстве просвещения планируют до конца года полностью избавиться от трехсменных школ, а также окончательно отказались от планшетов в школах. Об этом в среду в кулуарах мажилиса сказал глава ведомства Гани Бейсембаев.

«На планшеты учебники заменяться не будут. Потому что, как показывают практика и эксперты, в мире это уже доказано, это не дает должного эффекта. Оно неоправданно. Поэтому многие страны сейчас отказываются от планшетов. Нужно искать другие пути. Сейчас наши эксперты занимаются этим вопросом и внедрением нового стандарта, новой программы», - сказал Бейсембаев.

Министр отметил, что есть разные пути снижения нагрузки на учеников, и первым шагом к этому стала оцифровка учебников.

Кроме того, подчеркнул он, необходимо отходить от трехсменного образования и стремиться к односменному.

«Уже в этом году мы полностью (избавимся от трехсменного обучения – В). В прошлом году сократили количество трехсменных школ, осталось более 40. В этом году мы окончательно хотим закрыть вопрос», - добавил глава Минпросвещения.

Кроме того, по его словам, для снижения нагрузки в школах нужно «правильно рассмотреть учебное расписание» и, как вариант, ставить парные уроки.

Напомним, что президент в 2022 году поручил ускорить цифровизацию учебного процесса, чтобы школьники не таскали тяжелые рюкзаки, так как это негативно влияет на их здоровье. Для решения проблем тяжелых рюкзаков министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предложило обеспечить более 400 тыс. первоклассников планшетами. Но в министерстве просвещения заявили, что электронные планшеты дадут дополнительные возможности для обучения и помогут решить проблему с тяжестью школьных рюкзаков, но не заменят традиционные учебники. В министерстве отмечали, что на планшетах будут установлены электронные дневники, учебники и цифровые образовательные ресурсы. Соответственно, у детей появится дополнительный доступ к цифровым урокам, тренажерам, заданиям. Если же школьник не захочет использовать планшет, то он имеет право пользоваться только традиционными учебниками.