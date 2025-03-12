С сентября в школах и колледжах Казахстана начнет работать антибуллинговая программа

Антибуллинговая программа «ДосболLiKe» заработает во всех школах и колледжах Казахстана с 1 сентября, сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан.

Сейчас программа проходит апробацию в девяти регионах страны, в ней участвуют около 70 тыс. учеников и более 5 тыс. педагогов.

Как рассказал Оспан, программа направлена на формирование у обучающихся навыков конструктивного реагирования на конфликты, развитие социально-эмоциональных навыков, оптимизацию межличностных и межгрупповых отношений, повышение уровня субъективного благополучия детей.

Все участники пилотной программы проходят обучающие курсы и практические мероприятия по профилактике, выявлению причин и факторов, способствующих возникновению конфликтных ситуаций.

Также предусмотрены мероприятия для учащихся и их родителей, на которых разъяснят цели и методы реализации программы.

Ранее в министерстве просвещения на запрос «Власти» сообщали, что программа основана на системном подходе к проблеме буллинга в внедряется в школах республики на бесплатной основе. Программа охватывает учащихся с 1 по 11 класс, а главным средством профилактики является создание благоприятного социально-психологического климата в школе, развитие культуры неприятия насилия через социально-эмоциональное обучение. Участниками программы являются не только классные руководители, но и социальные педагоги, сотрудники организации образования, техперсонал школы.

Программа включает четыре занятия и социальную проектную деятельность обучающихся в течение года, где они осваивают навыки поведения в ситуации травли/буллинга, социально-эмоциональные навыки. В числе тематики занятий и связанных с ними проектов - самопознание, саморазвитие (рефлексия, самооценка, уверенность в себе, личные границы, стрессоустойчивость, эмпатия, жизнестойкость), навыки позитивной коммуникации, разрешения конфликтов.

Также в программе предусмотрено системное обучение педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, а также технического персонала, медсестер, сотрудников пищеблока и др. Родители же осваивают тактику поведения в ситуациях буллинга.

Апробация программы проходит в 50 школах в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Туркестанской областях, в областях Абай, Улытау и Жетысу, а также в Астане и Алматы. Как отмечали в Минпросвещения, школы для апробации программы были определены непосредственно региональными управлениями образования, исходя из нужд и запросов развития регионов. В в основном это школы с неблагоприятным социально-психологическим климатом.

Эффективность программы будет оцениваться по следующим критериям: снижение случаев травли (буллинга) в среде обучающихся, оптимизация межличностных и межгрупповых отношений, развитие у обучающихся социально-эмоциональных навыков (эмпатии и конструктивное решение конфликтов).

«Ожидается, что внедрение программы приведет к уменьшению случаев агрессии и проявлений враждебного поведения среди школьников, что будет отслеживаться через регулярные мониторинги поведения и опросы. Программа направлена на улучшение отношений между обучающимися как внутри групп, так и между различными социальными группами. Данный аспект будет оцениваться на основе исследований за динамикой межличностных взаимодействий и атмосферой в коллективе. Участие в проектной деятельности обучающихся в рамках программы будет способствовать развитию у них умений конструктивно реагировать в конфликтах и предотвращать их эскалацию. Оценка данного критерия будет проводиться через анкетирование, глубинные интервью, обратную связь от педагогов и родителей», - поясняли в министерстве.

Еще одним критерием успешности программы будет уровень удовлетворенности родителей психологическим климатом организации образования.

Сообщалось, что первые результаты апробации программы будут в июне 2025 года.