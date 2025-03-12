МВД заявило о снижении количества преступлений против половой неприкосновенности

Количество преступлений против половой неприкосновенности в Казахстане в 2025 году снизилось на 14%, сообщил в среду в ходе круглого стола в сенате, посвященного профилактике ранней беременности среди девочек-подростков, заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.

«В текущем году количество преступлений против половой неприкосновенности снизилось на 14%. Это, конечно, не повод для самоуспокоения. Следует отметить, что такие преступления являются латентными и сложно профилактированными, так как совершаются в жилых помещениях и зачастую лицами из близкого окружения детей, а также в результате добровольного вступления в половые сношение», - сказал Лепеха.

При этом в половине из всех зарегистрированных случаев произошла по обоюдному согласию.

В целом, по информации замминистра, основными причинами вступления подростков в ранние половые отношения являются семейное неблагополучие, ненадлежащий уровень воспитания, пропаганда в СМИ свободных отношений между мужчиной и женщиной, девиантное поведение самих потерпевших и их правовой нигилизм.

По информации директора департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Гульнар Серсенбаевой, рождаемость среди подростков в Казахстане снизилась на 8%, а показатель абортов - на 13,4%.

«Только 34% подростков имеет правильное знание об использовании презервативов, и 9% имеют знание об в инфекциях, передающихся половым путем, в том числе ВИЧ. Согласно исследованиям Фонда ООН в области народонаселения за 2017-2019 годы, использование подростками современных средств контрацепции не превышает 20%», - вместе с тем отметила она.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что на сегодня в Казахстане открыто 112 центров поддержки семьи, еще в 109 районах продолжается работа по их созданию. Кроме того, был создан QR-код, через который за февраль 2025 года поступило 120 звонков и 11 145 сообщений от детей.

«В день приходит в среднем 600-700 смс от детей, которые в них рассказывают и показывают очень большую проблему, которая сегодня есть – отсутствие близкой взаимосвязи детей и родителей. Дети чувствуют себя одинокими. Они боятся рассказать правду, боятся рассказать, что с ними происходит, что им угрожают, что шантажируют, что им пишут незнакомые взрослые люди и предлагают встретить. Обо всем этом они боятся рассказать своим родителям, учителя, психологам», - констатировала Закиева.