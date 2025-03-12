Из-за увеличения затрат KEGOC тарифы на электроэнергию для потребителей повысятся, но незначительно

В KEGOC на публичных слушаниях обсудили вопросы корректировки тарифов и тарифных смет, сообщает Kazinform . Из-за увеличения расходов KEGOC тарифы на электроэнергию для потребителей незначительно повысятся, отмечают в компании.

По словам управляющего директора по экономике и финансам АО «KEGOC» Айгуль Акимбаевой, в связи с ростом с 1 февраля предельных тарифов на электроэнергию выросли затраты на возмещение технологических потерь электроэнергии KEGOC. В частности, стоимость электроэнергии для единого закупщика выросла с 13,1 тенге/кВтч до 24,68 тенге/кВтч.

«Мы реализуем новый крупный инфраструктурный проект по объединению сетей западного региона с энергосистемой Казахстана. Для того чтобы его сейчас реализовать, мы включаем его в тариф», - сказала Акимбаева.

Общая стоимость проекта – порядка 200 млрд тенге. В прошлом году KEGOC получил на него заем в размере 141 млрд от ЕБРР, но собственная часть средств, вложенных в проект, должна включиться в тариф. При этом, как утверждает Акимбаева, в структуре тарифа на электроэнергию для конечных потребителей доля расходов, приходящихся на услуги KEGOC, составляет всего 7-8%.

«И текущее увеличение тарифа услуг не повлечет большого роста тарифа на электроэнергию для конечного потребителя – это порядка 1-2%», - добавила она.