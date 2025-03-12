Противники единого часового пояса в Казахстане намерены создать партию

Активисты, выступающие против единого часового пояса в Казахстане, намереваются создать политическую партию, сообщил один из инициаторов движения за возврат прежнего времени, общественный деятель Казбек Бейсебаев в своем канале в Telegram.

Бейсебаев отметил, что группа активистов в течение года прошла «все законные ступени борьбы с волюнтаристским решением правительства, загнавшим огромную страну в единый часовой пояс».

Противники единого часового пояса собирали подписи в разных регионах, подавали иски в суды, намеревались провести митинги в 11 городах, но везде получили отказы.

«Мы обращались в заинтересованные министерства с просьбой разъяснить необходимость перехода страны в единый часовой пояс. Кроме отписок, никаких разъяснений не получили», - также добавил Бейсебаев.

Во вторник вечером члены фракции Amanat в мажилисе приняли отчет правительства о результатах исследований о влиянии изменения часового пояса на физическое и психическое здоровье населения, производительность труда и потребление энергетических ресурсов. Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что исследование не выявило негативного воздействия изменения часового пояса на ключевые показатели жизнедеятельности населения и функционирование основных отраслей экономики. До этого партия Amanat выступала за возврат прежнего времени.

Бейсебаев отметил в связи с этим, что у противников перевода времени остается только политический путь.

«Это значит, настало время создать новую политическую партию. Это значит, самим попытаться попасть во властные структуры и оттуда возвращать украденное время», - написал он.

По его словам, платформа будущей партии – проведение политических реформ, позволяющих гражданам реально, а не номинально участвовать в управлении страной.

«Исполнительная власть должна быть подконтрольной парламенту, а парламент подконтрольным народу. Если этого не будет, то это правительство в тандеме с парламентом будут по-прежнему принимать решения в своих интересах, а наши интересы игнорировать», - считает он.

Напомним, что 1 марта 2024 года время на час назад перевели жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей и областей Абай, Жетысу и Улытау. Опрос, проведенный в декабре, показал, что более половины граждан выступают против единого часового пояса.