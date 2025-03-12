Активисты заявили об отмене шествия в Усть-Каменогорске против единого часового пояса из-за угрозы провокаций

Шествие против перехода на единый часовой пояс в Усть-Каменогорске, которое акимат согласовал после того, как активисты подали иск в суд, отменяется, сообщила одна его организатор Александра Осипова на своей странице в Instagram.

По ее словам, на протяжении последних дней ей поступало много звонков.

«Появились люди, предлагающие внести свой “сценарий”, поступали угрозы. Мы заявили всего 99 участников, но число желающих прийти стремительно растёт. Это означает, что ситуация может выйти из-под контроля», – также написала Осипова.

Активистка отметила, что главное для нее – безопасность участников, но в сложившихся условиях она не может её гарантировать. «У меня нет достаточной подготовки и компетенций, чтобы защитить людей в случае провокаций или неожиданных сценариев», – указано в публикации.

Акимат Усть-Каменогорска согласовал мирное шествие против перехода на единый часовой пояс после того, как активисты подали в суд. До этого общественники обращались с несколькими уведомлениями: Леонид Карташев намеревался провести митинг, Александра Осипова – шествие, а Светлана Бирюкова – одиночный пикет. Все они получили отказы якобы из-за занятости специализированных мест.

Карташев рассказал «Власти», что выехал на площадь в этот день, заснял, что никаких мероприятий там не было, и составил акт с тремя подписями. Суд дал ему неделю на примирение с акиматом, но стороны не пришли к соглашению. 21 февраля общественники подали новое уведомление на пикетирование, митинг и шествие 28 февраля. Акимат согласовал проведение шествия, но на другую дату – 14 марта, а в проведении митинга и пикета отказал. Карташев вновь обратился в суд, разбирательство еще продолжается. До этого суд уже признавал отказ акимата Усть-Каменогорска в проведении митинга против единого часового пояса незаконным.