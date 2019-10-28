Это позволит сократить сроки оказания специальных социальных услуг
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Портал соцуслуг запустят в Казахстане в 2020 году
Фото Жанары Каримовой

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана намерено внедрить на всей территории страны портал соцуслуг. Как отмечается на сайте ведомства, лица с инвалидностью смогут заказывать 24 из 55 видов технических средств реабилитации (ТСР) и специальные социальные услуги в госучреждениях уже с 1 января 2020 года. 31 вид ТСР будет внедряться поэтапно до июля 2020 года.

«Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок. К специальным социальным услугам относятся услуги индивидуальных помощников, специалистов жестового языка и санаторно-курортное лечение», - пояснили в ведомстве.

На сегодняшний день ТСР и вышеперечисленные услуги предоставляются через госзакупки. А атк как это долгая процедура, то на получение услуг может уйти до 8 месяцев с момента установления инвалидности. Также все чаще поступают жалобы ухудшение качества услуг и медицинских изделий. И «в целях модернизации системы социального обслуживания, повышения качества и доступности услуг» с 1 января 2020 года министерство намерено запустить портал соцуслуг.

«Это позволит сократить сроки бизнес-процессов предоставления ТСР и оказания специальных социальных услуг от 8 месяцев до 1-2 недель посредством проактивного формата их назначения. Также портал решит проблемы несоответствия услуг и средств реабилитации индивидуальным потребностям их получателей, поскольку лица с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать необходимый вид товара и услуги. Кроме того, в соответствии с пожеланиями инвалидов предусмотрен механизм возмещения установленной стоимости технических средств и услуг реабилитации. Это означает, что на портале будет доступна функция осуществления доплаты при выборе более дорогих товаров и услуг», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, будет доступен более широкий круг сертифицированных специалистов, а в едином реестре медико-социальных учреждений (МСУ) будет учитываться оснащенность и загруженность всех МСУ.

В министерстве считают, что «внедрение портала обеспечит равный доступ к средствам и услугам реабилитации, своевременную соцпомощь через «одно окно», не выходя из дома, а также учет индивидуальных потребностей, сведений о поставщиках, соцработниках и специалистах». В это, в свою очередь, повысит «добросовестную конкуренцию и обеспечит прозрачность участия потенциальных поставщиков в реализации средств и услуг реабилитации».

Сейчас портал в пилотном режиме запущен в Актобе. К нему уже подключены несколько медико-социальных учреждений. Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено национальным планом по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью. Планируется, что ресурс охватит более 400 тыс. пользователей и 200 тыс. поставщиков. Сейчас проводится работа по интеграции информационных систем «База мобильных граждан», «Социальный реестр», «Единое хранилище данных», АО «Казпочта», «Единая система трудовых договоров», «Регистр движимого имущества».

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