30 октября в Aspan Gallery откроется выставка «В честь Л. Б.»

Лидия Блинова занималась архитектурой, поэзией, скульптурой, дизайном, ювелирными украшениями. В начале своей карьеры она училась в мастерской Исаака Иткинда, скульптора, находившегося в ссылке в Казахстане.

Лидия Блинова, умершая в 1996 году в возрасте 48 лет, многим известна как супруга казахстанского художника Рустама Хальфина, о ее собственных художественных проектах знал небольшой круг друзей и любителей искусства. Большинство ее инсталляций имели эфемерный характер, отсюда и практически безразличие к законченным произведениям. Большинство своих пластических задач она решала карандашом на бумаге или своими акциями и перформансами. Художник-нонконформист Лидия Блинова жила и творила в советское время, поэтому она выставлялась в основном на «квартирных» выставках, организованных совместно с Хальфиным.

В 1995 году в галерее Коксерек она представила «Поэму о кошке», написанную вдоль стен у самого пола, «чтобы поэму могли прочитать кошки», это была одна из первых концептуальных тотальных инсталляций в казахстанском искусстве того времени. Тогда художники еще даже не пользовались данным термином. Ее работа «Пальцевой орнамент», в которой с помощью пальцев художница создает серию орнаментов была показана при жизни в 1995 году в музее им А. Кастеева на выставке «Парад галерей» и уже после – на многих международных выставках.

Кроме этих программных инсталляций на выставке «В честь Л.Б.» можно будет увидеть редкие архивные документы и рисунки художницы, которые помогут зрителю глубже окунуться во вселенную Лиды Блиновой. Большинство этих материалов представлены широкой публике впервые. Дополняют экспозицию инсталляции Рустама Хальфина, посвященные его супруге и «альтер-эго».

Кураторами выставки выступили известные казахстанские художники и друзья Лиды Елена и Виктор Воробьевы. Организаторы выставки уточняют, что отдельно воссозданные Воробьевыми инсталляции Блиновой не претендуют на историческую верность, но передают направление мыслей художницы.

Специально к выставке галерея подготовила серию книг: первая книга - «Поэма об ученой кошке» Блиновой с иллюстрациями Елены Воробьевой, которые Воробьева выполнила еще при жизни Блиновой. Вторая книга – «Искусство жизни и искусство видеть: Блинова и Хальфин» - новая книга известного российского художника и писателя Александра Бренера. Третья публикация – каталог выставки с работами с выставки и искусствоведческими текстами выйдет позже.

Выставка пройдет в зале EXPO комплекса Villa Boutiques & Restaurants (Аль-Фараби, 140а) до 15 декабря 2019.