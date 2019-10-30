За последние семь лет в стране совершено девять терактов
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В Генпрокуратуре отмечают снижение количества преступлений экстремистской и террористической направленности
фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Vласть

Девять терактов совершены в Казахстане за последние семь лет, сообщил в среду председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана Кайрат Жакипбаев. Но в надзорном органе отмечают снижение преступлений экстремистской и террористической направленности.

«За последние семь лет в нашей стране совершено 9 терактов, это имело существенные последствия для государства», - сказал Жакипбаев в ходе круглого стола на тему «Перспективы развития уголовной политики противодействия экстремистской деятельности и терроризму в Республике Казахстан».

Он отметил, что в Казахстане «число преступлений экстремистской и террористической направленности за последние четыре года снизилось на 35%».

«Полагаем, что сработали комплексные меры по противодействию этим явлениям, в том числе, в рамках международного сотрудничества в борьбе с данной угрозой», - сказал Жакипбаев.

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