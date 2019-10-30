В Генпрокуратуре отмечают снижение количества преступлений экстремистской и террористической направленности

За последние семь лет в стране совершено девять терактов
Алия Иксанова, Vласть
Девять терактов совершены в Казахстане за последние семь лет, сообщил в среду председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана Кайрат Жакипбаев. Но в надзорном органе отмечают снижение преступлений экстремистской и террористической направленности.
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