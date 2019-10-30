Полиция Шымкента разыскивает подозреваемых в перестрелке в кафе

В результате перестрелки в кафе в Шымкенте один человек скончался на месте, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести, сообщает Otyrar со ссылкой на департамент полиции города. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых.

«29 октября на пульт 102 ДП г.Шымкент поступило сообщение о том, что неизвестные лица зашли в одно из кафе по ул.Аргынбекова и произвели несколько выстрелов. Один человек скончался на месте происшествия и 5 лиц, получившие ранения различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения», - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты орудия преступления, назначены необходимые экспертизы. Досудебное расследование проводится по двум статьям УК РК: ст. 99 ч. 2 п. 1 и ст. 287 ч.4.

«Личности подозреваемых установлены, принимаются меры по их задержанию. Руководство прокуратуры и департамента полиции держит на особом контроле ход расследования уголовного дела», - отметили в полиции.

В управлении здравоохранения Туркестанской области рассказали о состоянии пострадавших в перестрелке. Четверым сделали операции, при этом двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации, еще двое – в отделении хирургии. Еще у одного открытая черепно-мозговая травма, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

По данным портала, перестрелка произошла в 17:30. Стрелявших, как утверждают очевидцы, было двое. Они спешно покинули место перестрелки и бросили два ружья модели «Сайга» примерно в 300 метрах от кафе на пустыре за бетонными блоками и скрылись. Пострадавшие 1989, 1987, 1996, 1984 годов рождения. Они доставлены в городскую клиническую больницу Шымкента №1, у всех четверых врачи диагностировали множественные огнестрельные ранения брюшной полости.