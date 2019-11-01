Центры поддержки института семьи нужно открывать по всему Казахстану – Токаев

Касым-Жомарт Токаев посетил столичный Центр поддержки института семьи «Жанұя». Как сообщается на сайте Акорды, он ознакомился с деятельностью учреждения, оказывающего семьям юридические, психологические, социальные услуги по принципу «одного окна» по вопросам здравоохранения, образования, предпринимательства, предоставления адресной социальной помощи и реализации жилищных программ.

Токаев заявил о необходимости создания аналогичных учреждений во всех регионах страны.

Президент также провел беседу с участниками проекта «Кәсіпкер ана», который реализуется на базе центра.

«В нашей стране люди, которые хотят работать и ищут дорогу к успеху, всегда найдут эту дорогу. Дорогу осилит идущий», - сказал он.

Кроме того, президент посетил столичную среднюю школу № 23. Учителя школы рассказали ему о нуждах учебного заведения. В свою очередь Токаев сообщил, что осведомлен о проблемах и дал поручение построить в кратчайшие сроки новую школу в данном районе.

«Реализуемый план. Я думаю, что вы как учителя сможете увидеть новую школу и поработать в ней», - сказал он.

Аким города Алтай Кульгинов, докладывая президенту о реализации его поручений, данных в ходе совещания по развитию столицы, сообщил, что в этом году в эксплуатацию введено 6 новых школ на 5 тыс. мест, а в 2020 году будет введено 12 школ на 9 тыс. мест. Также начато строительство 4 новых спортивных объектов в целях развития массового спорта.