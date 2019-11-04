Hyperloop планирует запускать поезда во всех странах

Компания Hyperloop стремится к появлению вакуумных высокоскоростных поездов во всех странах, независимо от их богатства. Об этом, как пишет «Коммерсантъ» , заявил исполнительный директор компании Андре де Леон.

«Технология Hyperloop может быть именно таким транспортом – быстрым, эффективным и экологически чистым, но мы не хотим быть транспортом только для богатых, компания стремится к появлению такого транспорта во всех странах: и богатых, и бедных», - сказал он.

Леон отметил, что сейчас мировая система транспорта переживает кризис.

Первую пассажирскую капсулу для скоростной транспортной системы Hyperloop компания Hyperloop Transport Technologies (HyperloopTT) представила в Испании в октябре прошлого года. Капсула длиной 32 м и весом 5 тонн разгоняется до 1200 км/ч. Сообщалось, что капсулу отправят во Францию, где планировалось к этому году построить одну из первых испытательных трасс длиной 600 м. После этого начнутся испытания на более длинном треке.

Скоростные поезда Hyperloop, по задумке изобретателя Илона Маска, должны перемещаться в специальных трубах с пониженным давлением со скоростью до 1200 км/ч. Трассы предполагается строить над землей по аналогии с монорельсом и оснащать солнечными батареями.