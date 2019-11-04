Как воспитать финансово свободное поколение?

Интернет-журнал Vласть совместно с Банком Хоум Кредит проведут публичную дискуссию о том, как воспитать финансово грамотное поколение. Экспертами в ней выступят в том числе и сами подростки, которым адресованы программы по улучшению финансовой грамотности.

Для того чтобы в долгосрочной перспективе Казахстан смог добиться значительного экономического роста, важную роль играет уровень развития финансовой грамотности граждан страны и, в особенности, будущих поколений. Тем не менее, Казахстан все еще остается государством с высоким уровнем закредитованности населения, что является прямым отражением не решающейся проблемы финансовой неразборчивости казахстанцев. На сегодняшний день финансовая грамотность не является обязательным предметом в школах и университетах и из-за отсутствия системного подхода в обучении для подростков все еще сложно обрести необходимые навыки и знания в этом направлении. Как качественно изменить данную ситуацию в стране? Что происходит в этой сфере сейчас и какие меры необходимо предпринять?

Участники встречи обсудят, какие меры и инициативы для развития финансовой грамотности для детей принимаются государством и бизнесом, возможно ли систематизировать подход для повышения финансовой грамотности у детей и какой международный опыт можно использовать в Казахстане?

Спикерами выступят:

- Адильбек Махмед, Руководитель PR-службы "Банк Хоум Кредит"

- Сауле Ынтыкбаева, начальник управления повышения финансовой грамотности в Национальном банке.

- Ольга Гумирова, писатель, журналист детской газеты «Дружные ребята».

- Эльмира Карманова, основатель и директор «Комунити».

- Айбек Ерназар, ведущий и участник телепередачи "Увлекательные финансы".

- Азиза Ерназар, ведущая и участница телепередачи "Увлекательные финансы".

Модератор дискуссии – Жанар Таланова, журналист и эксперт по развитию финансовой грамотности.

Встреча состоится 7 ноября, в конференц-зале «Астана» отеля «Алматы» по адресу: ул. Кабанбай батыра, 85. Начало в 11:00. Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.