Изменение климата: опасность близится. Беседа активистов

Vласть продолжает серию онлайн-лекций и бесед по деловым и общественным направлениям. В предстоящий четверг в прямом эфире в Facebook казахстанские климатические и экологические активисты поговорят об опасности изменения климата.

Изменение климата – доказанный наукой факт, который делает жизнь на Земле все опаснее. Человеческая деятельность стала прямым фактором климатического кризиса – глобальное потепление, загрязненный воздух, засушливость территорий и многое другое. Недостаточное понимание уже доказанного научным сообществом факта у политиков, руководителей организаций и бизнеса, а также большинства граждан всех стран мира замедлило принятие необходимых мер по предотвращению экологической катастрофы. Миру требуются незамедлительные перемены, а проблемы климата и экологии должны занимать приоритетное место в повестке у государств, бизнеса и каждого отдельного человека.

Казахстан, как часть центрально-азиатского региона, может больше остальных испытать тяжелые последствия климатической катастрофы. Необходимость в срочных действиях как никогда актуальна как для нашей страны, так и для остальных стран региона.

1 октября в 16:00 Vласть проведет онлайн-встречу климатических и экологических активистов в сфере коммуникаций, транспорта, воздуха и переработки мусора, чтобы обсудить текущие вызовы, попытки изменений и активизм не только как выбор, но и необходимость.

Спикеры встречи:

Лариса Пак, амбассадор TEDx

Елена Ерзакович, эксперт в области городской мобильности

Настя Гончарова, исследователь

Виктория Горобцова, основатель Kazakhstan Waste Recycling

Модератор встречи – генеральный директор Vласти Вячеслав Абрамов.

Зрители смогут задавать свои вопросы спикерам в комментариях. Позднее запись беседы будет доступна на сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.