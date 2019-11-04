Отделение гинекологии перинатального центра Атырау начнет работать в штатном режиме на днях – Ногаев

Отделение гинекологии в перинатальном центре Атырау начнет работать в штатном режиме в ближайшие дни, после того, как там будет апробирована новая система вентиляции, заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

«Областной перинатальный центр на сегодняшний день работает в штатном режиме. Согласно рекомендации соответствующих служб, одно гинекологическое отделение было переведено в городской роддом и областную больницу. На сегодняшний день система вентиляции закончена, проходит процедуру апробации. И в ближайшие дни вернем в нормальный штатный режим и это отделение», - сообщил Ногаев.

Он также проинформировал, что из 32 врачей, которые решили уволиться, четверо отозвали свои заявления, с остальными проводятся беседы.

«Мы им разъясняем, что как профессионалы они должны продолжить работу в медицине. На сегодня никто не уволился», - подчеркнул глава региона.

Что касается возможного убийства ребенка и других эпизодов, то, как подчеркнул Ногаев, они расследуются в рамках уголовного дела, поэтому комментарии давать он не может.

«Это компетенция следственных органов. Они закончат и дадут объемную разъяснительную информацию», - заключил он.