На 40% выросла производительность Microsoft в Японии при четырехдневной рабочей неделе

В японском филиале корпорации Microsoft провели эксперимент: месяц сотрудникам разрешили не работать по пятницам. В результате производительность выросла на 40%, сообщает Русская служба ВВС .

Как говорится в заявлении компании, Microsoft Japan каждую пятницу закрывала свои офисы в рамках акции под названием «Work-Life Choice Challenge Summer 2019». 90% из 2280 сотрудников компании запретили проводить совещания дольше получаса и рекомендовали решать все рабочие вопросы по мессенджеру, а не в ходе личных встреч. Постоянным сотрудникам компании выходные оплачивали. В результате производительность, то есть количество продаж на одного сотрудника, выросла почти на 40%. В ходе опроса, проведенного после эксперимента, 92% сотрудникам акция понравилась, а в офисе на 23% по сравнению с августом 2018 года сократилось потребление электричества, на 59% - расход бумаги.

«Человеку необходима среда, которая позволяет почувствовать предназначение в жизни и добиваться лучших результатов на работе. Я хочу, чтобы сотрудники стремились к достижению тех же результатов, когда у них на 20% меньше свободного времени», - отметил президент японского Microsoft Такуйя Хирано.

В Microsoft планируют повторить эксперимент зимой. Сотрудников будут мотивировать дополнительными выходными и «умным отдыхом».

По данным Би-би-си, в Японии существует проблема переработок и сильнейшего рабочего стресса. В 2017 году было проведено исследование, которое показало, что почти в четверти компаний сотрудники превышают норму в среднем на 80 часов в месяц. А среднестатистический японец проводит на работе около 1713 часов в год.