1,4 тыс. человек пострадали на производствах Казахстана в 2024 году

На производствах Казахстана в 2024 году пострадали 1 408 человек, из них 202 погибли, а всего утратили трудоспособность 15 976 граждан. Такие данные во вторник в ходе заседания правительства привела министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

«В 2024 году от несчастных случаев пострадало 1 408 человек, в том числе 202 – со смертельным исходом. Более 445 тыс. рабочих мест по-прежнему классифицируются как вредные и опасные», - озвучила данные Жакупова.

Кроме того, трудоспособность утратили 15 976 граждан, в числе которых 8 204 – по профессиональным заболеваниям и 7 771 – по производственным травмам. Все это, подчеркнула министр, свидетельствуют о необходимости дальнейшего системного обновления подходов в сфере охраны труда.

Она напомнила, что с 2024 года внедрена карта трудового риска, которая позволяет в автоматизированном режиме определять предприятия с повышенным уровнем производственных рисков. С начала внедрения системы из зоны высокого риска выведено 3 тыс. предприятий, охвачено более 90 тыс. работников. Количество предприятий с высоким уровнем риска снизилось с 2 589 до 1 799.

«Система позволила перейти от инцидентного реагирования к проактивной профилактике, направив усилия на поддержку работодателей в устранении причин потенциальных нарушений», - подчеркнула Жакупова.

В то же время сейчас периодические замеры условий труда проводятся различными уполномоченными органами – министерствами здравоохранения, по чрезвычайным ситуациям, - носят фрагментарный характер, разрозненны между ведомствами и не позволяют сформировать целостную картину. В этой связи Жакупова предложила перейти «от эпизодических замеров условий труда к системе непрерывного цифрового мониторинга с особым акцентом на вредные и опасные рабочие места». Технически, по ее мнению, это возможно через внедрение датчиков, подключенных к единой системе «Охрана труда и безопасность».