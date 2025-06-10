Также будут отменены обязательные уведомления работодателей о проверках
Госинспекции в Казахстане наделят правом приостанавливать работу предприятий
Фотография с сайта gov.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

Государственные инспекции в Казахстане планируют наделить правом приостанавливать работу предприятий в случае выявления угроз жизни сотрудникам. Кроме того, предлагается отказаться от обязательного уведомления работодателей о проверках. Соответствующие поправки в законодательство разработаны министерством труда и социальной защиты населения, сообщила во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Светлана Жакупова.

По информации Жакуповой, поправки в законодательство по совершенствованию государственного контроля находятся сейчас на стадии согласования. Предлагается отказаться от обязательного уведомления о проверке, предоставить госинспекциям полномочия приостанавливать работу предприятий при выявлении угроз жизни и отказаться от ограничивающих проверочных листов при внеплановых проверках.

«Отдельной проблемой является использование проверочных листов при внеплановых проверках. Мы разделяем необходимость их применения при плановых проверках, но при внеплановых – в случаях поступления обращений от работников и профсоюзов – такая практика ограничивает действия государственных инспекторов труда. Если нарушение, на которое указывает работник, не включено в утвержденный проверочный лист, инспектор не имеет права принять меры. А охватить абсолютно все ситуации проверочными листами невозможно», - добавила министр.

Вместе с тем, напомнила Жакупова, ранее в Казахстане внедрена система электронных коллективных договоров, что «обеспечивает прозрачность и единый стандарт условий труда на всех уровнях». На следующем этапе Минтруда намерено обеспечить переход на электронный формат договоров всеми работодателями страны.

«Только при полном охвате электронными договорами можно будет говорить о реальной сопоставимости условий труда, мониторинге исполнения обязательств и предотвращении случаев ухудшения положения работников», - считает она.

Кроме того, разрабатывается модель цифрового профиля предприятия, включающая все параметры охраны труда – от условий труда и средств индивидуально защиты до гарантий и компенсаций. Эта работа, по словам министра, будет полностью оцифрована.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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