Международный центр журналистики MediaNet запускает ONLINE MediaSchool для всех регионов Казахстана

Пятимесячное обучение будет проходить в формате вебинаров на казахском и русском языках. Курс состоит из 35 занятий.

Требования к участникам ONLINE MediaSchool: желание работать в СМИ, возраст от 18 лет, иметь возможность обязательно участвовать на вебинарах 2 раза в неделю по 90 минут, выполнять все практические задания тренеров. Конкурс будет проходить в 2 этапа.

1 этап: Для участия в конкурсе нужно снять оригинальное видео до 1 минуты или написать мотивационный пост не менее 500 знаков на тему: «Почему я хочу учиться в ONLINE MediaSchool»? До 7 ноября нужно опубликовать видео или пост на своей странице в соцсетях с хештегом #ONLINEMediaSchool2019. Важно, чтобы страница участника была открыта.

2 этап: Организаторы проведут онлайн собеседование с кандидатами. Лучшие будут зачислены на курс.

Преподаватели ONLINE MediaSchool: Адиль Джалилов, руководитель МЦЖ MediaNet/ FactCheck.kz, Сергей Домнин, главный редактор делового журнала «Экперт-Казахстан», Павел Банников, главный редактор FactCheck.kz, Юрий Дорохов, директор по специальным проектам Kursiv.kz, Татьяна Трубачева, заместитель главного редактора Forbes Kazakhstan, Игорь Братцев, руководитель проекта, эксперт МЦЖ MediaNet, Ольга Диденко, юрист InterNews Kazakhstan, Дмитрий Шишкин, журналист, pr-специалист, медиатренер, Нурболат Тилеуов, SMM-специалист, работал в Halyk Bank, Eurasian Bank и др.

В проекте могут принять участие жители всех регионов, кроме города Нур-Султан, поскольку в столице уже работает Медиа-Школа. Цель проекта – сформировать новое поколение независимых журналистов: разносторонних, социально активных, профессиональных и независимых.

Проект реализует Международный центр журналистики MediaNet при поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Республике Казахстан.

Координаторы: русская группа - Снежана Цой, tsoysnejana@gmail.com или казахская группа - Думан Смаков, smakov88@gmail.com