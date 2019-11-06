Деньги в экономике есть, но мало – Даленов

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений». В рамках его обсуждения у депутатов возник вопрос, как правительство намерено развивать малый и средний бизнес, чтобы от них были поступления в бюджет, и как сделать для них доступные средства. А министр национальной экономики Руслан Даленов признал, что денег в экономике мало.

«Согласно вашим финансово-экономическим расчетам, в связи с передачей в местный бюджет поступлений корпоративного подоходного налога от МСБ с 1 января 2020 года условные потери республиканского бюджета составят 423 млрд тенге в 2020 году, 487 млрд – в 2021 году, 541 млрд тенге – в 2022 году. Эти потери будут урегулированы вами путем снижения объемов субвенций местным бюджетом. Каким образом в таких условиях будет достигнуто ожидаемое разработчиками сокращение зависимости местных бюджетов от республиканского бюджета?», - поинтересовался депутат Серик Сейдуманов.

Глава Миннацэкономики Руслан Даленов уточнил, что на самом деле зависимость местных бюджетов от республиканского по плану будет «несколько снижаться».

«Если посмотреть на показатель, какая часть расходов местного бюджета финансируется чисто за счет собственных доходов, такой показатель по итогам 2019 года – 41%. С 2020 года благодаря передаче КПН такая сумма возрастет до 46%, а к 2022 году – уже 52%. Сегодня мы совместно с субвенционными районами договорились сесть и обсудить планы мероприятий, как они будут развивать свою доходную часть своего доходного бюджета. Параллельно в правительстве действует проектный офис под руководством премьер-министра», - заявил Даленов.

Спикер палаты Нурлан Нигматулин поинтересовался, какие все же планы у министерства: «Как субвенционные регионы, начиная с областей, будем вытаскивать? Сейчас мы все отдадим и плавайте сами. Ну проведете вы еще одного совещание в проектном офисе. Вы говорите, что вы сели с акимами субвенционных регионов, составили план мероприятий. Это так, наша чиновничья терминология. По жизни, вы же министр экономики, как экономист скажите, пожалуйста, откровенно: есть сегодня деньги в бюджете, в экономике для МСБ? Достаточно?».

«Деньги в экономике…. Нурлан Зайруллаевич…. мало», - признал Даленов.

«Воооо!», - протянул спикер мажилиса.

«Мало», - еще раз признал глава Миннацэкономики.

«Дорогой министр национальной экономики, с этого надо начинать. Где Нацбанк, где правительство? Вы на республиканском уровне должны составить совместный план совместно с акимами субвенционных районов. которые находятся на местах. Айналайын! Мы сегодня отдаем тебе самостоятельность, но имей ввиду, с такого-то периода у тебя уже изъятия, от нас субвенций не будет. Ты должен думать для развития. Но для этого мы такую программу заводим финансирования вашего уровня. Понимаете, о чем должен быть разговор? А вы сейчас докладываете здесь: ну провели в проектном офисе совещание – браво! Бумагу составили, называется план мероприятий, ну еще раз поаплодируем», - сказал Нигматулин, попросив Даленова рассказать, какие конкретно пути решения проблемы доступности средств для бизнеса в рамках госпрограмм видят в ведомстве.

Даленов заверил, что план будет комплексным и содержать не только административную и фискальную части, но и другие, так как сегодня большая ликвидность накоплена в банках второго уровня.

«Вы об этом прекрасно знаете, Нурлан Зайруллаевич», - обратился министр к спикеру мажилиса.

«Я-то знаю. Хорошо, что вы об этом знаете. Как будете теперь ее пускать туда на МСБ», - парировал Нигматулин.

«Необходимо наладить вопрос канализирования данных средств….», - сказал Даленов.

«Как наладить эту коммуникацию?», - спросил у него Нигматулин.

«Эта коммуникация происходит сейчас вместе с Нацбанком. Мы прорабатываем вопрос использования внутренних резервов. Подготовлен перечень конкретных инвестпроектов с конкретной ставкой, с конкретной суммой, в конкретных районах – те, что будут предложены банкам второго уровня», - заверил министр, отметив, что они рассчитаны до 2025 года.

При этом он признал, что основная проблема – это качество проектов, отсутствие залогов и высокая ставка.

«Ну вот опять вернулись на тот же берег. Вы повторяете опять слова банков второго уровня. Они все для отчетов говорят: «Мы на ресурсы готовы, мы на старте, нижний старт взяли, и готовы финансировать. Но проблема залогового обеспечения, залог ликвидности и еще прочее, и прочее, и прочее». И в сухом остатке опять там ничего нету», - возмутился спикер.

«Абсолютно правильно. Поэтому подготовлены конкретные проекты вместе с БВУ, мы будем сопрягать данные проекты, уже выводить на конкретное кредитование», - пообещал глава Миннацэкономики.

Что касается проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений» им в целом предлагается уже в 2020 году передать КПН от МСБ в местные бюджеты, а в республиканский бюджет будут зачисляться поступления КПН только от субъектов крупного предпринимательства. Также маслихатам областей будет предоставлено право устанавливать норматив распределения КПН от МСБ между областным и районным бюджетом. Передача КПН в местные бюджеты будет стимулировать развитие экономики регионов, малого и среднего бизнеса и увеличение доходов местных бюджетов.