В Алматы представили варианты реконструкции фасада Театра драмы им. Ауэзова

В Управлении городского планирования и урбанистики Алматы представили возможные варианты реконструкции фасада Театра драмы им. Ауэзова с использованием витражей. Мраморные плиты в проемах фасада на втором этаже театра планируют заменить на стеклянные. Автору самого здания, архитектору Оразу Баймурзаеву не понравилась идея установки витражей. Против выступило и управление городского планирования и урбанистики города.

Архитектор Берик Молжигит, предложивший использовать стеклянные витражи, уверен, что после реконструкции галерея театра сможет стать новым общественным пространством для отдыха.

Автору самого здания, архитектору Оразу Баймурзаеву не понравилась идея установки витражей. Он отметил, что секция из мраморных плит несет в себе нагрузку консоли внешнего фасада длиной в 4,8 метра. Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов также не одобрил предложенные варианты, так как они нарушают исторический облик театра. Он также предложил проработать больше вариантов реконструкции без использования стеклянных витражей.

Сейчас здание выглядит так. Оно было построено в 1981 году, авторы проекта: О. Баймурзаев, А. Кайнарбаев и М. Жаксылыков. Через год ему присвоили статус памятника архитектуры республиканского значения. С 2010 года это памятник местного значения.