Иран полностью вышел из ядерной сделки

Власти Ирана объявили, что отказываются от ограничений на обогащение урана, одного из обязательств ядерной сделке, заключенной в 2015 году, пишет Reuters .

Государственное телевидение заявило, что Иран не будет соблюдать какие-либо ограничения, установленные в СВПД: на количество центрифуг для обогащения урана и его мощность обогащения, уровень, до которого может быть обогащен уран, количество накопленного обогащенного урана или деятельность Ирана в области ядерных исследований и разработок.

«Иран продолжит свое ядерное обогащение без ограничений ... и исходя из своих технических потребностей», - говорится в заявлении правительства, цитируемом телевидением.

При этом Иран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ и готов вернуться к условиям соглашения в случае снятия американских санкций.

Между тем европейский дипломат, который отказался называться, считает, что «сделка практически умерла», но выразил уверенность, что Европа сделает все возможное, чтобы замедлить распространение и «попытаться спасти то, что можно спасти».

Вашингтон считает, что кампания «максимального давления», начатая после выхода из ядерного соглашения, заставит Иран договориться о более широком соглашении, охватывающем его программу баллистических ракет и его роль в ближневосточных конфликтах. Иран заявляет, что не будет вести переговоры о новой сделке и отвергает утверждения Запада о том, что он стремился создать ядерное оружие.

Ядерное соглашение (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), было подписано в 2015 году и предусматривало ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие международных санкций против страны. В мае 2018 года США заявили о выходе из ядерной сделки.