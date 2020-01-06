Суд по делу двух этнических казахов перенесли на 21 января

Судебное заседание по делу двух этнических казахов из Синьцзяна Кастера Мусаканулы и Мурагера Алимулы, обвиняемых в незаконном пересечении государственной границы, спустя несколько часов после начала перенесли на 21 января, сообщает «Радио Азаттык» .

Судья Шынар Оспанова сослалась на то, что зал судебных заседаний нужно освободить для другого процесса, не связанного с этим делом. Между тем, как отмечает «Азаттык», в графике рассмотрения судебных дел на сегодня значится лишь дело Мусаканулы и Алимулы.

Поддержать Мурагера Алимулы и Кастера Мусаканулы в суд прибыли десятки человек, а адвокат подсудимых Ляззат Ахатова заявила о недоверии председательствующему судье после того, как, по ее словам, судья проигнорировала приведенные защитой доказательства.

На заседании подсудимые рассказали о причинах бегства из Китая. Также суд заслушал показания свидетелей, в том числе казахстанских пограничников. Родственники Мусаканулы сообщили, что встретили его и Алимулы на границе и забрали на автомобиле. Нургуль Алимулы, сестра Кастера, заявила в суде, что в Китае находятся их мать и отец.

После того, как суд объявил о переносе заседания, активисты собрались на улице с транспарантами с призывами предоставить подсудимым политическое убежище. Решение перенести заседание они назвали попыткой воспрепятствовать людям собираться. Активисты потребовали освободить подсудимых и не допустить передачи Китаю.