Суд по делу двух этнических казахов перенесли на 21 января

Судебное заседание по делу двух этнических казахов из
Синьцзяна Кастера Мусаканулы и Мурагера Алимулы, обвиняемых в незаконном
пересечении государственной границы, спустя несколько часов после начала
перенесли на 21 января, сообщает «Радио Азаттык».
Судья Шынар Оспанова сослалась на то, что зал судебных заседаний нужно освободить для другого процесса, не связанного с этим делом. Между тем, как отмечает «Азаттык», в графике рассмотрения судебных дел на сегодня значится лишь дело Мусаканулы и Алимулы.
Поддержать Мурагера Алимулы и Кастера Мусаканулы в суд прибыли десятки человек, а адвокат подсудимых Ляззат Ахатова заявила о недоверии председательствующему судье после того, как, по ее словам, судья проигнорировала приведенные защитой доказательства.
На заседании подсудимые рассказали о причинах бегства из Китая. Также суд заслушал показания свидетелей, в том числе казахстанских пограничников. Родственники Мусаканулы сообщили, что встретили его и Алимулы на границе и забрали на автомобиле. Нургуль Алимулы, сестра Кастера, заявила в суде, что в Китае находятся их мать и отец.
После того, как суд объявил о переносе заседания, активисты собрались на улице с транспарантами с призывами предоставить подсудимым политическое убежище. Решение перенести заседание они назвали попыткой воспрепятствовать людям собираться. Активисты потребовали освободить подсудимых и не допустить передачи Китаю.
Loading...