Токаев положительно оценил работу акима ВКО по социально-экономическому развитию региона

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Как сообщается на сайте Акорды, аким доложил президенту об итогах социально-экономического развития области в 2019 году и о планах по дальнейшему укреплению потенциала региона.

По словам Ахметова, в Восточном Казахстане увеличились показатели инвестиций в основной капитал, наблюдается рост производства в промышленности и сельском хозяйстве.

Вместе с тем он доложил о ходе работы по оказанию адресной социальной помощи в новом формате. Токаев поручил провести тщательный анализ экономического состояния буквально каждой проживающей в области малообеспеченной семьи и принять соответствующие меры по оказанию им помощи. Аналогичное поручение было дано по многодетным семьям.

Даниал Ахметов также проинформировал главу государства о плане строительства моста через Бухтарминское водохранилище во втором полугодии текущего года. Президент отметил важность этого объекта для удовлетворения нужд значительной части населения области.

Токаев в целом положительно оценил работу акима по социально-экономическому развитию региона, выделив его усилия по укреплению научно-образовательного и медицинского потенциала Восточно-Казахстанской области, и дал ряд конкретных поручений, в том числе связанных с проведением 175-летия Абая Кунанбайулы, включая строительство музейного и гостиничного комплекса в Жидебае.