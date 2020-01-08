На борту находились 180 человек
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Украинский пассажирский Boeing разбился близ Тегерана
фото Wikipedia

Украинский лайнер Boeing 737 со 180 пассажирами и экипажем на борту потерпел крушение возле тегеранского аэропорта Имама Хомейни, сообщает Al Jazeera.

Cамолет разбился недалеко от Парада, пригорода Тегерана, вскоре после взлета.

Генеральный директор по связям с общественностью аэропорта подтвердил крушение самолета. Он сообщил корреспонденту агентства Fars, что самолет летел из аэропорта Имама Хомейни в Киев. Предположительно, причиной аварии стал технический сбой.

Очевидцы происшествия сообщают, что он горел в воздухе.

Напомним, что сегодня ночью Корпус иранских стражей исламской революции в рамках операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. выпустил десятки ракет класса «земля-земля» по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Центральное командование ВС США заявило, что Иран выпустил 15 баллистических ракет, 11 попали в цель. Атака прошла в две волны с разницей около часа.

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