Украинский пассажирский Boeing разбился близ Тегерана

На борту находились 180 человек
Украинский лайнер Boeing 737 со 180 пассажирами и экипажем на борту потерпел крушение возле тегеранского аэропорта Имама Хомейни, сообщает Al Jazeera.
Еще по теме:
- Все находившиеся на борту украинского Boeing погибли – СМИ
- Страховая компания Amanat готовится выплатить компенсации потерпевшим в крушении самолета Bek Air
- В Казахстане прощаются с погибшими в авиакатастрофе под Алматы
- Папа Римский и главы полутора десятков государств соболезнуют народу Казахстана в связи с крушением самолета под Алматы
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые