Токаев поручил обеспечить безопасность казахстанских загранучреждений на Ближнем Востоке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием руководства администрации президента, заместителя премьер-министра, секретаря Совета безопасности, председателя КНБ, министров иностранных дел, обороны, внутренних дел, начальника Генштаба Вооруженных сил по ситуации в регионе Персидского залива, сообщила Акорда.

Выразив обеспокоенность по поводу резкой эскалации ситуации на Ближнем Востоке, глава государства отметил, что оздоровлению обстановки послужила бы максимальная сдержанность всех вовлеченных сторон, применение дипломатических методов и средств, прежде всего через ООН, а также путем двусторонних контактов и переговоров.

По итогам совещания Токаев поручил обеспечить безопасность казахстанских загранучреждений и их персонала на Ближнем Востоке, принять меры по обеспечению безопасности зарубежных дипломатических представительств и офисов иностранных компаний в Казахстане, а также усилить работу с целью получения и анализа информации, имеющей практическое значение для национальных интересов нашего государства. Особое внимание при этом будет уделено вопросам социально-экономического развития и укреплению оборонного потенциала страны в условиях обострения международной ситуации.