Air Astana исключила полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана

Air Astana информирует пассажиров об изменении маршрутов из Казахстана в Дубай из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«Авиакомпания Air Astana приняла решение об изменении маршрута следования из Алматы и Нур-Султана в Дубай, исключив полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана», - говорится в сообщении авиакомпании.

При этом время полета увеличится: Алматы – Дубай на 20 минут, Дубай – Алматы на 10 минут,

из столицы Казахстана в Дубай на 55 минут, в обратном направлении – на 35 минут.

«Air Astana будет внимательно следить за развитием событий и проинформирует общественность, если произойдут дальнейшие изменения», - сообщили в компании.

Здесь также просят пассажиров уточнять расписание полетов на официальном сайте авиакомпании или в Центре бронирования и информации.