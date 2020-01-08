Токаев выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в Иране

Напомним, сегодня Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана. Самолет направлялся в Киев. На борту лайнера находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди погибших – граждане Украины, Великобритании, Германии, Афганистана, Канады, Ирана и подданные Швеции.

По предварительным данным, Boeing разбился из-за неполадок двигателя. СМИ сообщали, что самолет мог быть случайно сбит иранскими ПВО. Отметим, что также сегодня Иран обстрелял американские военные базы в Ираке, выпустив по ним 15 баллистических ракет.