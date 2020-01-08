Он направил телеграммы главам ряда государств
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Токаев выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в Иране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования главам ряда государств, граждане которых погибли в результате крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» вблизи аэропорта Тегерана, сообщает Акорда.

Напомним, сегодня Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана. Самолет направлялся в Киев. На борту лайнера находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди погибших – граждане Украины, Великобритании, Германии, Афганистана, Канады, Ирана и подданные Швеции.

По предварительным данным, Boeing разбился из-за неполадок двигателя. СМИ сообщали, что самолет мог быть случайно сбит иранскими ПВО. Отметим, что также сегодня Иран обстрелял американские военные базы в Ираке, выпустив по ним 15 баллистических ракет.

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