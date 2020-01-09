Выявлено 15 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса
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Новый вид коронавируса вызвал вспышку пневмонии в Китае
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

После испытаний методом нуклеиновой кислоты было выявлено 15 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса. И специалисты предварительно установили, что именно он стал причиной случаев заболевания неизвестной вирусной пневмонией. Однако требуется дальнейшее эпидемиологическое расследование и исследование клинических проявлений заболевания.

В конце декабря власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани в провинции Хубэй. По состоянию на 5 января в городе было выявлено 59 случаев заболевания вирусной пневмонией, 7 человек находились в тяжелом состоянии. Под наблюдением медиков находятся еще 163 человека, которые имели тесный контакт с больными. Эпидемиологическое расследование показало, что некоторые пациенты работали на местном рынке морепродуктов. Явных признаков того, что заболевание передается от человека к человеку, не выявлено, летальных случаев зафиксировано не было.

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