Приостановлен выпуск журнала Expert Kazakhstan

«Выпуск журнала приостанавливается на неопределенный срок по финансовым причинам», - говорится в сообщении редакции, опубликованном в последнем номере журнала.
«Нам жаль уходить. Мы постараемся вернуться к вам так скоро, как это возможно», - отметила редакция.
Главный редактор журнала Сергей Домнин сообщил Vласти, что сайт издания «продолжит работу в ближайшие месяцы».
Журнал Expert Kazakhstan издается в Казахстане с декабря 2003 года и является одним из немногих деловых изданий в стране. В последние четыре года директором журнала была известный экономист и общественный деятель Жаннат Ертлесова.
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