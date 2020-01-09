Редакция это объяснила финансовыми причинами
Приостановлен выпуск журнала Expert Kazakhstan
Фото Данияра Мусирова

Деловой журнал Expert Kazakhstan объявил, что приостанавливает выпуск с начала 2020 года.

«Выпуск журнала приостанавливается на неопределенный срок по финансовым причинам», - говорится в сообщении редакции, опубликованном в последнем номере журнала.

«Нам жаль уходить. Мы постараемся вернуться к вам так скоро, как это возможно», - отметила редакция.

Главный редактор журнала Сергей Домнин сообщил Vласти, что сайт издания «продолжит работу в ближайшие месяцы».

Журнал Expert Kazakhstan издается в Казахстане с декабря 2003 года и является одним из немногих деловых изданий в стране. В последние четыре года директором журнала была известный экономист и общественный деятель Жаннат Ертлесова.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Поселок Затобольск в Костанайской области преобразован в город
Новости
Украинский пассажирский Boeing разбился близ Тегерана
Новости
В окно квартиры экоактивистки Салтанат Ташимовой бросили зажигательную смесь
Новости
Население Казахстана превысило 18,6 млн. человек
Новости
Взрыв газа произошел в квартире 5-этажного дома в Каскелене
Новости
В Минтруда объяснили схему изъятия пенсионных накоплений