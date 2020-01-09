Приостановлен выпуск журнала Expert Kazakhstan

Деловой журнал Expert Kazakhstan объявил, что приостанавливает выпуск с начала 2020 года.

«Выпуск журнала приостанавливается на неопределенный срок по финансовым причинам», - говорится в сообщении редакции, опубликованном в последнем номере журнала.

«Нам жаль уходить. Мы постараемся вернуться к вам так скоро, как это возможно», - отметила редакция.

Главный редактор журнала Сергей Домнин сообщил Vласти, что сайт издания «продолжит работу в ближайшие месяцы».

Журнал Expert Kazakhstan издается в Казахстане с декабря 2003 года и является одним из немногих деловых изданий в стране. В последние четыре года директором журнала была известный экономист и общественный деятель Жаннат Ертлесова.