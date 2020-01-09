Авиавласти Ирана представили предварительный отчет о причинах крушения Boeing

Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой, а экипаж пытался вернуться в аэропорт. Как сообщает РБК , об этом говорится в предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана.

По словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед крушением указывают сообщения очевидцев, а судя по траектории полета, самолет собирался вернуться в аэропорт вылета. Кроме того, экипаж не сообщал о каких-либо необычных обстоятельствах во время полета.

Напомним, 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Самолет направлялся в Киев. На борту лайнера находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди погибших – граждане Украины, Великобритании, Германии, Афганистана, Канады, Ирана и подданные Швеции. Власти Ирана заявили, что в двигателе лайнера произошел перегрев, и он загорелся.