На Кунаева-Толе би планируется построить жилой комплекс

По улице Кунаева, чуть выше улицы Толе би, планируется построить многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом. Об этом в ответ на запрос Vласти сообщило управление урбанистики и городского планирования.

«Управление городского планирования и урбанистики города Алматы, рассмотрев ваше заявление, в пределах своей компетенции сообщает, что согласно базы данных Управления, ТОО Aktobe Bridge Building было выдано архитектурно-планировочное задание №2397 от 21.07.2014 и заключение по проекту №764 от 25.10.2016 на строительство многофункционального жилого комплекса с подземным паркингом со сносом существующих строений по адресу: ул. Кунаева, д.99-а». Строительство планируется начать в 2020 году, а закончить в 2022.

Ранее руководитель управления городского планирования и урбанистики в комментарии Vласти сообщил, что все проекты точечной застройки в золотом квадрате заморожены. «В золотом квадрате мы заморозили всё. Мы никому разрешение не давали. Именно в золотом квадрате их (таких проектов - V) вообще мало», – сообщил Алмасхан Ахмеджанов в кулуарах встречи по разработке дизайн-кода города Алматы.