На Кунаева-Толе би планируется построить жилой комплекс

Ранее сообщалось, что все проекты точечной застройки в золотом квадрате остановлены
По улице Кунаева, чуть выше улицы Толе би, планируется построить многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом. Об этом в ответ на запрос Vласти сообщило управление урбанистики и городского планирования.
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