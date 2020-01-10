Охрана «КазМедиаЦентра» напала на журналиста Vласти

«Мы с коллегами попытались записать комментарий Романа Скляра после брифинга по поводу того, кем по документам является в авиакомпании «Bek Air» Нурлан Жумасултанов и почему он представляет интересы компании. Однако путь нам преградила охрана, один – это был сотрудник полиции в форме, а второй – в деловом костюме. Когда я попыталась пройти, они схватили меня и начали выкручивать руки. Пока я пыталась вырваться, моя коллега смогла пробежать за вице-премьером. И пока они отвлеклись на нее, мне удалось вырваться», - объяснила журналист.

От редакции Vласти:

Мы хотим напомнить руководству «КазМедиаЦентра» и расположенной в нем Службы центральных коммуникаций, что задачей журналиста является информирование общества о важнейших событиях. Журналисты могут и должны задавать вопросы спикерам не только на официально санкционированных пресс-конференциях, но и в любых других местах, включая коридоры «КазМедиаЦентра».

Мы считаем действия охраны «КазМедиаЦентра» воспрепятствованием деятельности журналиста, а используемые методы физического воздействия на журналиста – недопустимыми. Мы требуем от руководства «КазМедиаЦентра» извинений в адрес нашего журналиста Тамары Вааль и предлагаем напомнить сотрудникам организации о том, какие методы они могут использовать в своей работе, а какие – нет.