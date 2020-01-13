Президент Абхазии ушел в отставку под давлением оппозиции

«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», - говорится в его заявлении, которое зачитал собравшимся у государственной дачи президента бывший премьер-министр страны Сергей Шамба.

Отставку президента должен формально принять парламент, он рассмотрит этот вопрос в понедельник.

Исполнять обязанности президента Абхазии до новых выборов по конституции должен премьер-министр Валерий Бганба. Однако он заявил, что пока не определился, готов ли он исполнять обязанности президента.

Об уходе президента в отставку было объявлено после встречи с несколькими лидерами оппозиции, в частности с лидером Блока оппозиционных сил Асланом Бжания. Пока неизвестно, будет ли Хаджимба принимать участие во внеочередных выборах президента Абхазии.

9 января в Сухуми протестующие, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание его администрации. Хаджимба собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране, а парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку. 10 января Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента. А в воскресенье ЦИК назначил выборы на 22 марта.

Президентские выборы в Абхазии прошли в сентябре 2019 года. Рауль Хаджимба обошел Квицинию на 2% голосов и тем самым остался на второй срок. Квициния оспорил результаты выборов, посчитав, что Хаджимба суммарно набрал меньше голосов, чем он и кандидат «Против всех».