Атмосферные фронты вызовут снегопады и метели
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Пасмурная погода с осадками сохранится в Казахстане в ближайшие три дня
фото Жанары Каримовой

Пасмурная погода с осадками сохранится в Казахстане 14-16 января, сообщает «Казгидромет».

«Один за другим через арктическое побережье России смещаются циклоны и несут с собой тёплый и влажный атлантический воздух. А связанные с циклонами атмосферные фронты перемещаются через Казахстан и вызывают на своём пути снегопады, метели, сильный западный ветер. И в предстоящие трое суток в большинстве областей республики сохранится пасмурная с осадками (снегопады) погода, в северных областях с метелью, в южных – с туманом и гололёдом», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, западный перенос воздушных масс сохранит температуру воздуха выше средних многолетних значений в северной половине республики, а в южной она будет близкой к норме.

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