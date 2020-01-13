Пасмурная погода с осадками сохранится в Казахстане в ближайшие три дня

«Один за другим через арктическое побережье России смещаются циклоны и несут с собой тёплый и влажный атлантический воздух. А связанные с циклонами атмосферные фронты перемещаются через Казахстан и вызывают на своём пути снегопады, метели, сильный западный ветер. И в предстоящие трое суток в большинстве областей республики сохранится пасмурная с осадками (снегопады) погода, в северных областях с метелью, в южных – с туманом и гололёдом», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, западный перенос воздушных масс сохранит температуру воздуха выше средних многолетних значений в северной половине республики, а в южной она будет близкой к норме.