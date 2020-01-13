Для Алматы будут разрабатываться свои стандарты градостроительной деятельности

Согласно вступившим в силу поправкам в Закон РК «Об особом статусе города Алматы», будут разрабатываться отдельные стандарты градостроительной деятельности. Об этом рассказал руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов на пресс-конференции на площадке региональной службы коммуникаций.

Руководитель ведомства пояснил, что прежде градостроительная деятельность во все городах республики регулировалась одними и теми же стандартами, без учета их индивидуальной специфики. Принятие поправок теперь дает городу Алматы возможность разрабатывать свои градостроительные стандарты. По словам Ахмеджанова, в законодательство, в том числе – в архитектурной сфере, было внесено 28 поправок.

«Учитывая то, что мы на сегодняшний день начали разрабатывать каталог исторических зданий, это все будет относиться к историческим зданиям. Нормативными требованиями предусмотрены санитарно-защитные зоны этих памятников. Все здания и сооружения, которые будут проектироваться вокруг этих объектов, должны будут соответствовать как их архитектурному стилю, так и градостроительным объемам», – объяснил он.

Также были расширены функции управления земельных отношений. Глава управления Ардак Самамбетов рассказал, что теперь вводится инструмент отчуждения земельных участков для государственных нужд. По его словам, здесь предусматривается «возможность создания предприятия, которое бы обеспечивало организацию этой деятельности – изъятия земельных участков для государственных нужд». По его словам, это крупные проекты строительства объектов транспортной и энергетической инфраструктуры.

В настоящее время, отмечает Самамбетов, в работе находится 21 проект, среди них несколько крупных транспортных развязок: пр. Сейфуллина — ул. Жансугурова, Кульджинский тракт – ул. Бухтарминская, Рыскулова — ул. Емцова, а также пробивка проспекта Абая.

Компенсации собственникам земельных участков, по его словам, буду выплачиваться с учетом рыночной стоимости.

«Касательно компенсаций, вы знаете, что у нас была проблематика, когда компенсации земельных участков у нас были по кадастровой стоимости, что значительно ниже рыночной стоимости. По инициативе акимата города Алматы в данный закон были внесены поправки, с начала 2019 года мы перешли к исключительно рыночной оценке земельных участков, изымаемых для государственных нужд».

Напомним, 28 декабря 2019 года президентом Касым-Жомартом Токаевым были подписаны изменения и дополнения в ряд законов РК «Об особом статусе города Алматы», «О местном государственном управлении и самоуправлении», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». 10 января 2020 года поправки вступили в силу.