Конфликтующие стороны в Ливии не смогли подписать соглашение о перемирии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и спикер ливийской Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Акила Салех Иса покинули Москву без подписания с правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа соглашения о перемирии, сообщает ТАСС .

Как отмечает источник ливийского информационного агентства LANA, «спикер палаты представителей и главнокомандующий ливийскими арабскими вооруженными силами покинули российскую столицу Москву в направлении Ливии без подписания с главой неконституционного правительства национального согласия Фаизом Сарраджем и его делегацией каких-либо соглашений, предусматривающих прекращение огня».

Это произошло на фоне возобновления вооруженных столкновений на юге Триполи. Ливийская армия заявила, что «готова добиться победы».

Москва попыталась добиться урегулирования ливийского конфликта, продолжающегося уже 9 лет. 13 января стороны должны были подписать предложенный им документ о перемирии. При этом в МИД РФ отмечали, что представители ПНС подписали соглашения, в то время как Халифа Хафтар попросил дать ему время до утра 14 января для изучения текста соглашения.