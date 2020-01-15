ЕАЭС и Индия прорабатывают соглашение о взаимной защите инвестиций

Договор о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией сейчас активно прорабатывается. Об этом, как сообщает ТАСС , в интервью газете The Times of India заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также по его словам параллельно ведется работа над новым соглашением о взаимной защите инвестиций.

«В настоящее время Москва и Нью-Дели ведут энергичную работу по подготовке нового межправительственного соглашения о взаимной защите капиталовложений, что, безусловно, повысит защищенность инвесторов с обеих сторон», - сказал Лавров, отметив, что «этому призвано способствовать и прорабатываемое в настоящее время соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией».

ЕАЭС заключил уже соглашение о ЗСТ с Вьетнамом, Сингапуром и Сербией. Подписано временное соглашение с Ираном, ведущее к образованию зоны свободной торговли. Переговоры о зоне свободной торговли ведутся также с Египтом, Израилем и Аргентиной. С инициативой о создании ЗСТ с Евразийским экономическим союзом выступали Иордания и Таиланд.