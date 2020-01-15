Смена руководства в Казахстане не привела к улучшению ситуации с правами человека – HRW

Правозащитная организация Human Right Watch (HRW) опубликовала всемирный доклад, оценив ситуацию с правами человека в разных странах мира по итогам 2019 года, включая Казахстан. Правозащитники констатировали, что по итогам прошлого года существенного прогресса в области прав человека страна не добилась.

«Смена руководства в 2019 г. не привела к существенному улучшению ситуации с правами человека. 19 марта первый президент Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе после 30-ти лет правления, назвав своим преемником Касым-Жомарта Токаева, который на тот момент занимал пост спикера сената. В июне Токаев одержал победу как кандидат от правящей партии на внеочередных президентских выборах, сопровождавшихся нарушениями. Власти ответили на массовые мирные протесты вокруг выборов массовыми задержаниями. Правозащитник Макс Бокаев несправедливо оставался за решеткой, усилились преследования реальных или предполагаемых оппозиционеров. Ситуация с независимыми профсоюзами оставалась тупиковой в условиях, когда профсоюзный закон 2014 г. так и не был скорректирован правительством», - говорится в докладе.

Критике HRW подверглись президентские выборы, ситуация со свободой собраний, преследованиям по политическим мотивам и многое другое. В частности, в HRW напомнили, что «в период с 9 по 13 июня по всей стране было задержано 4 тыс. человек, протестующих против выборов».

Говоря о политических преследованиях, правозащитники заметили, что активисты движения «Oyan, Qazaqstan!» «заявляли о давлении со стороны властей, включая угрозы ограничения на выезд за границу и нарастающую слежку, особенно в дни протестов», а «после запрета в 2018 г. движения «Демократический выбор Казахстана» власти усилили преследования его реальных или предполагаемых сторонников».

Критики подверглась и ситуация с пытками в стране.

«Несколько сотрудников полиции и уголовно-исполнительной системы были приговорены к лишению свободы по делам о пытках, однако из 119 дел по статье «пытки», зарегистрированных за первую половину 2019 г., в суд было передано только 13, - говорится в докладе, - В августе семь сотрудников уголовно-исполнительной системы были арестованы в связи с появлением видеозаписей пыток заключенных в колонии в поселке Заречный. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил генеральному прокурору провести «тщательное расследование», однако в октябре правозащитники выражали сомнения в исходе дела, поскольку к тому моменту больше половины предполагаемых потерпевших забрали заявления».

Кроме этого, в докладе HRW подняты вопросы прав людей с инвалидностью, свободы слова, трудовых прав, прав ЛГБТ.

Полностью почитать доклад можно здесь.