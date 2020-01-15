Чиновники не должны быть неприкасаемыми – Токаев

Казахстанцы не должны воспринимать чиновников как касту избранных, а госслужащие не должны быть неприкасаемыми, заявил в среду в ходе встречи с представителями президентского молодежного кадрового резерва глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Заинтересованные граждане должны иметь возможность принимать участие в обсуждении важнейших решений. Каждый голос должен быть услышан. Для этого предстоит развивать соответствующие политические механизмы», - заявил Токаев.

По его словам, для учета мнения жителей конкретного региона относительно государственных расходов будет реализован проект бюджета народного участия. А портал открытого правительства должен расширить возможности граждан в обсуждении важных решений.

«Казахстанцы не должны воспринимать чиновников как некую касту избранных, которые кулуарно принимают решения, касающиеся всего общества. Чиновники не должны быть неприкасаемыми. Я не устаю повторять: государственные служащие – это часть народа, работают для народа и среди народа. Это все не ради красного словца. Это все для того, чтобы притворить в жизнь. Убежден, именно граждане должны давать конечную оценку деятельности государственных служащих, о чем я говорил в послании. Другой вопрос: как к этому прийти. Вы знаете, что в рамках национального совета общественного доверия инициирован пакет реформ по усилению роли гражданского общества в системе государственного управления. Эта работа, безусловно, будет продолжена», - пообещал президент.