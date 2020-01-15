Постоянная реорганизация ведомств сказалась на эффективности деятельности госорганов – Токаев

Постоянная реорганизация ведомств привела к отсутствию преемственности, что сказалось на эффективности деятельности госорганов, заявил в среду в ходе встречи в Акорде с участниками президентского молодежного кадрового резерва глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он также подчеркнул, что для госаппарата институциональная память имеет первостепенное значение, однако о ее сохранении нельзя говорить, так как руководители, как «стрекозы», скачут с одной должности на другую.

«В структуре государственного аппарата в последние годы изменения проходили свыше 500 раз. Постоянная реорганизация способствовали оттоку специалистов, как следствие – отсутствовала преемственность, что сказывалось на эффективности деятельности госорганов. Для государственного аппарата институциональная память имеет первостепенное значение. О какой памяти может идти речь, если руководители подразделений и даже ведомств, как стрекозы, скачут с одной должности на другую? Один год поработал – требует другую должность. Или в этом же министерстве, или в другом», - возмутился Токаев.

Президент считает, что необходимо «создавать надлежащий социальный пакет» для госслужащих. Он привел в пример Японию, «где госслужащий, достигнув уровня директора департамента, с большим удовольствием уходят на пенсию, поскольку они обеспечены социальным пакетом». С другой стороны, отметил глава государства, они «пользуются уважением в обществе», поскольку энное количество лет они отработали в министерстве и внесли свой вклад в развитие своего государства».

«Я думаю, мы должны к этому подходить», - считает Токаев.

Он также подчеркнул, что по отчетам, показатели сменяемости в госорганах в целом в пределах нормы – 6-10%.

«На деле всем очевидно, что кадровый состав при смене министра или акима тоже значительно меняется. Пытаясь работать по-старому, некоторые государственные служащие фактически тормозят модернизационные процессы в стране», - констатировал президент.

В частности, отсутствуют нормативы численности руководящих работников, не всегда соблюдаются принципы меритократии.

«До сих пор имеются случаи покровительства, продвижения по служебной лестнице по знакомству, через влиятельных опекунов. Это же ведь правда. Все это мы знаем. Это не допустимо. Такую систему нужно подвергать критическому анализу, в том числе через общественное мнение. По-другому нельзя, потому что главное – результат», - заключил Токаев.