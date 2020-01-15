Аким Павлодарской области задержан силовиками – источники

Аким Павлодарской области Булат Бакауов в среду во время совещания в акимате региона был задержан сотрудниками Комитета национальной безопасности, сообщили Vласти источники в правоохранительных органах республики и подтвердил источник в администрации президента

Бакауов и его помощник были задержаны, по предварительным данным, по подозрению в коррупции. Здание акимата в настоящее время блокировано силовыми структурами, там, а также дома у акима региона проводятся обыски. По информации источников, задержан также один из заместителей акима Павлодарской области.

КНБ к этому моменту не опубликовал информации о задержании Бакауова. В пресс-службе ведомства не ответили на звонки корреспондента Vласти. В МВД и агентстве по противодействию коррупции заявили, что не располагают информацией о задержаниях.

Булат Бакауов занимает должность акима Павлодарской области с марта 2016 года. До этого был акимом Павлодара – в 2014-2016 годах. Ранее занимал должности акима города Аксу и Качирского района Павлодарской области.