Акимат Алматы предложит разработать закон, запрещающий деятельность контактных зоопарков
Контактный зоопарк в ТЦ «Almaty Mall» прекратит деятельность
Фото Юны Коростелевой

Акимат Алматы достиг соглашения с администрацией торгового центра «Almaty Mall» о расторжении договора с владельцем контактного зоопарка, который ранее активно обсуждался в социальных сетях.

«Акимат города Алматы разделяет мнение общественности и считает оказание такого рода «культурно-просветительских услуг» не соответствующими нормам гуманности.

Также отметим, что в городе Алматы это первый случай, когда в контактном зоопарке содержатся такие хищные животные (львенок, пантера, тигренок)», – заявили в акимате.

Сотрудники акимата также направят письмо в Министерство сельского хозяйства РК с предложением разработать закон, запрещающий деятельность контактных зоопарков. Также в Общественном совете города Алматы была создана рабочая группа в составе ветеринаров, специалистов Алматинского зоопарка, сотрудников отдела ветеринарии управления предпринимательства и зоозащитников. Они планируют разработать регламенты, которые будут регулировать работу подобных заведений.

В 2020 году в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными, который вводит запрет на любой бизнес, целью которого является организация физического контакта с животными. В декабре Vласть писала о том, что на самом деле происходит в контактных зоопарках и почему их открытие нужно регулировать.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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