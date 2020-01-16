Комитетом проведены следственно-оперативные мероприятия
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Аким Павлодарской области подозревается в превышении должностных полномочий – КНБ
Фото из Instagram Булата Бакауова

Аким Павлодарской области Булат Бакауов подозревается в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба комитета нацбезопаности.

«15 января комитетом национальной безопасности проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по ст.362 ч.2 п.3 УК РК в отношении акима Павлодарской области Б.Бакауова по факту превышения должностных полномочий», - говорится в сообщении.

В настоящее время следственные действия продолжаются. В интересах следствия подробные данные разглашению не подлежат.

Накануне сообщалось, что аким Павлодарской области Булат Бакауов был задержан сотрудниками КНБ во время совещания в акимате региона по подозрению в коррупции. Также был задержан его помощник.

Почти сутки официальные органы молчали и никак не комментировали эту информацию. В пресс-службе акимата области сегодня заявили, что все руководство находится на рабочем месте, а Бакауов – по рабочим моментам в Павлодаре.

Булат Бакауов занимает должность акима Павлодарской области с марта 2016 года. До этого был акимом Павлодара – в 2014-2016 годах. Ранее занимал должности акима города Аксу и Качирского района Павлодарской области.

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