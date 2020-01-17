Владимир Зеленский рассмотрит его заявление в ближайшее время
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Премьер-министр Украины подал в отставку
фото с сайта zik.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщают СМИ.

На своей странице в Facebook Гончарук отметил, что « пришел на должность выполнять программу президента», который является для него «образцом открытости и порядочности».

«Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», - добавил премьер-министр Украины.

В пресс-службе украинского лидера сообщили, что Владимир Зеленский получил заявление и рассмотрит его в ближайшее время.

35-летний Алексей Гончарук является премьер-министром Украины с 29 августа 2019 года.

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