Премьер-министр Украины подал в отставку

На своей странице в Facebook Гончарук отметил, что « пришел на должность выполнять программу президента», который является для него «образцом открытости и порядочности».

«Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», - добавил премьер-министр Украины.

В пресс-службе украинского лидера сообщили, что Владимир Зеленский получил заявление и рассмотрит его в ближайшее время.

35-летний Алексей Гончарук является премьер-министром Украины с 29 августа 2019 года.