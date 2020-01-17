Замакима Атырауской области стал участник президентского кадрового резерва
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Назначен аким Атырау
Фото Нурбейбита Нугманова, "Ак жайык"

Новым акимом Атырау назначен Кайрат Уразбаев, работавший зампредом правления Kazakhstan Petrochemical Industries Inc, сообщает портал "Ак жайык".

В пятницу Уразбаев был представлен активу города.

56-летний Уразбаев - выпускник Казанского химико-техногоического института. С конца 1980-х годов работает в нефтяной сфере. Был замгендиректора Атырауского НПЗ, работал в "КазМунайГазе".

Между тем заместителем акима Атырауской области назначен 35-летний Ержан Абылханов.

Он - участник проекта "Президентский молодежный кадровый резерв" - списка из 300 участников не старше 35 лет, которые быи отобраны для того, чтобы в будущем из их числа формировались руководящие кадры.

Ержан Абылханов - выпускник Малазийского технологического университета, где обучался по программе "Болашак". Работал директором департамента недропользования министерства энергетики. Вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов в декабре был назначен акимом Атырауской области, а прежний аким региона Нурлан Ногаев в свою очередь занял министерскую должность.

Абылханов сменил в должности замакима Жумабая Карагаева, ставшего в январе вице-министром энергетики.

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