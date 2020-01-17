Назначен аким Атырау

В пятницу Уразбаев был представлен активу города.

56-летний Уразбаев - выпускник Казанского химико-техногоического института. С конца 1980-х годов работает в нефтяной сфере. Был замгендиректора Атырауского НПЗ, работал в "КазМунайГазе".

Между тем заместителем акима Атырауской области назначен 35-летний Ержан Абылханов.

Он - участник проекта "Президентский молодежный кадровый резерв" - списка из 300 участников не старше 35 лет, которые быи отобраны для того, чтобы в будущем из их числа формировались руководящие кадры.

Ержан Абылханов - выпускник Малазийского технологического университета, где обучался по программе "Болашак". Работал директором департамента недропользования министерства энергетики. Вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов в декабре был назначен акимом Атырауской области, а прежний аким региона Нурлан Ногаев в свою очередь занял министерскую должность.

Абылханов сменил в должности замакима Жумабая Карагаева, ставшего в январе вице-министром энергетики.