Задержан экс-аким Алатауского района Алматы

Задержаны экс-аким Алатауского района Алматы Шахмерден Рыспаев и его заместитель по подозрению в коррупции, сообщает антикоррупционная служба.

«Они подозреваются в хищении в 2019 году бюджетных средств в крупном размере, выделенных по госпрограмме «Развития регионов до 2020 года». Также проводится следствие по фактам получения заместителем акима района посредством банковского перевода на карточный счет взятки в сумме 500 тыс.тенге от представителя подрядной организации за общее покровительство, служебного подлога путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений - о выполнении фактически невыполненных работ», - говорится в сообщении.

Экс-аким района и его заместитель водворены в ИВС департамента полиции города. В отношении руководителя отдела культуры акимата процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке.

17 января распоряжением акима Алматы по согласованию с администрацией президента и депутатами маслихата новым акимом Алатауского района был назначен Азамат Калдыбеков.