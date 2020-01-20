Жители Жанаозена снова требуют от властей трудоустройства

Около 200 жителей города Жанаозен пришли сегодня в городской акимат с требованием постоянного трудоустройства преимущественно на нефтяные предприятия, сообщает «Радио Азаттык» .

Активист Нурсултан Нурумов, житель Жанаозена, который в числе сотен других требует найти работу, сообщил изданию, что это первое такое собрание с начала нынешнего года. В последние несколько месяцев люди не раз обращались к местным властям с вопросом трудоустройства на постоянную работу, но все обращения «остаются безрезультатны».

Собравшихся принял заместитель акима города. Он предложил им трудоустройство по списку и попросил месяц для рассмотрения вопроса. Однако, по словам Нурумова, это не устроило горожан, и они намерены продолжать собираться, пока их требование не будет выполнено.

«Мы будем идти до конца. С 2019 года мы создавали разные предприятия, но это нам не помогло. После обеда мы намерены еще собираться. Как требовали, так и будем требовать [трудоустройства]», - заявил активист.

Аким города Жанаозен Максат Ибагаров, комментируя «Азаттыку» требование протестующих трудоустройство в нефтяные компании, отметил, что в настоящее время нет вакансий в нефтедобывающей отрасли в городе, и что акимат рассматривает вопрос о трудоустройстве безработных жителей в государственные коммунальные и другие сервисные предприятия.

Напомним, что в прошлом году жители Жанаозена не раз выходили на акции протеста, требуя трудоустройства.

По официальным данным, всего в городе проживает около 151 тыс. человек.