Землетрясения не должны вызывать паники – институт сейсмологии

17 и 19 января алматинцы ощущали подземные толчки силой до 4 баллов, эпицентр которых находился в Китае. 20 января жители поселка Текели и Талдыкоргана также ощутили землетрясение магнитудой 4,7. Сегодня специалисты Института сейсмологии Алматы заверили, что произошедшие землетрясения не должны вызывать паники. Заведующая лабораторией Алла Садыкова отметила, что такие землетрясения происходят ежегодно и составляют сейсмический фон юго-востока Казахстана.

«Землетрясение в Кашгаре и Текелях относится к совершенно разным геологическим структурам. Говорить о серии землетрясений можно только в том случае, если их последовательность имеет место привязки к определенному району. А здесь совершенно разные структуры. Я бы не стала связывать их воедино», – рассказала специалистка.

Ежегодно экспедицией Института сейсмологии обрабатывается до 12 тысяч землетрясений разного энергетического уровня. В январе было зафиксировано около 1 000 землетрясений, при этом, по словам сотрудников, сильных толчков не наблюдалось.

По закону повторяемости землетрясений, сейсмическая деятельность на территории Северного Тянь-Шаня и всего Юго-Востока Казахстана осуществляется с определенной периодичностью. Таким образом, в любое время жители Алматы могут ожидать землетрясение с высокой магнитудой: «Если мы говорим о сильных землетрясениях, то повторяемость такого уровня, как Вернинского, у которого магнитуда была 7,3 – 100-140 лет. Последнее землетрясение такого уровня было в 1887 году, 130 лет прошло, то есть можно говорить, что это было затишье. В любой момент землетрясение такого уровня может произойти. Мы находимся в период, когда возможно возникновение сильных событий», – отметила Садыкова.

При этом, по ее словам, сильные землетрясения не должны быть неожиданными для алматинцев, потому что Алматинский регион – это самая высокосейсмичная территория во всей Центральной Азии. Турысбек Сартаев, начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматы, отметил, что ежегодно в Алматы проводится более 3 900 сейсмотренировок в различных организациях, раз в месяц проходят общегородские сейсмотренировки. Он также рассказал, что жители высокосейсмичных регионов должны всегда иметь наготове тревожный чемоданчик с продуктами питания, водой, медикаментами, документами, перочинным ножом и фонарем. В случае возникновения ЧС жители должны следить за всеми новостями.